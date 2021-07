Paide - Śląsk. Kłopoty Śląska: w czwartek bez trenera Jacka Magiery i Erika Exposito (TRANSMISJA NA ŻYWO, gdzie oglądać w TV? 8.07 LIVE)

Paide - Śląsk. Transmisja NA ŻYWO - 8.07, godz. 20

Paide - Śląsk Wrocław [8.07.2021]. Brak Jacka Magiery to oczywiście duży problem. Jego obowiązki przejął II szkoleniowiec Tomasz Łuczywek, ale w takich sytuacjach zawsze brakuje pierwszego trenera, chociaż oczywiście będzie on miał zapewne kontakt z ławką podczas spotkania.

Obowiązkowe testy na COVID to wymóg UEFA prze kolejnymi meczami w europejskich pucharach. Zasady są jasne i precyzyjne dla wszystkich: wynik pozytywny - nie wsiadasz do samolotu. Nie ma możliwości powtórzenia testu. Co ciekawe trener Magiera był zaszczepiony dwoma dawkami, ale - według protokołu UEFA - szczepienie nie zwalnia z testu. Ważniejsze w tej chwili jest to, że pozostałe testy są negatywne.

W dobie pandemii mecze w europejskich pucharach odbywają się wedle specjalnie skonstruowanego protokołu "Return to play" ("Powrót do gry"). To dokument UEFA, który ma w sumie 40 stron i bardzo precyzyjnie opisuje wszystkie wytyczne, obostrzenia i wymagania. Śląsk musiał na przykład lecieć do Estonii samolotem czarterowym, a nie rejsowym. Dodatkowo na pokład mogli wejść tylko piłkarze, sztab i pracownicy klubu. Gdy poprzednio WKS latał na pucharowe mecze, zabierał ze sobą dziennikarzy czy partnerów biznesowych. Teraz jest to wykluczone.