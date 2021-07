Paide - Śląsk. Asystent Magiery: Patrzymy na siebie (TRANSMISJA NA ŻYWO, mecz Paide Śląsk w TV, gdzie i o której stream online 8.07)

Paide - Śląsk. Transmisja na żywo: TVP Sport, godz. 19.55. Stream online - sport.tvp.pl

Częściej przed tym meczem rozmawialiście o rywalu, czy o waszej grze?

Skupiamy się na sobie, na naszych fazach gry, organizacji od początku spotkania. To jest kierunek, który sobie wyznaczyliśmy. Chcemy być jednością, prawidłowo przewidywać to, co się stanie, a nie tylko reagować na wydarzenia na boisku. W kontekście przeciwnika przygotowujemy strategię jak budować ataki, gdzie tworzyć przewagę w fazie atakowania oraz jak skutecznie naciskać rywala gdy on jest w posiadaniu piłki.

Śląsk będzie znacząco różnił się od drużyny, którą oglądaliśmy pod koniec poprzedniego sezonu?

Chcemy zaznaczyć to, nad czym pracujemy od momentu naszego przybycia do Wrocławia. Chcemy posiadać piłkę, rozgrywać ją, szybko reagować po stracie. To się nie zmieni. Kontrola nad spotkaniem to nasz cel zarówno gdy posiadamy i nie posiadamy piłki.