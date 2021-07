Paide - Śląsk 1:2. Tomasz Łuczywek: Ciężko pracowaliśmy na to zwycięstwo

Paide - Śląsk Wrocław 1:2. Konferencja prasowa po meczu

TOMASZ ŁUCZYWEK, II trener Śląska Wrocław:

Cieszymy się ze zwycięstwa. Wygraną dała nam bramka w 90 minucie. Już w pierwszych minutach powinniśmy zdobyć gole, ale niestety się nie udało. Potem mecz się wyrównał. Drużyna chciał realizować zakładany plan. Tworzyliśmy sobie sytuacje, ale brakowało skuteczności. To jest dwumecz. Kwestia awansu rozstrzygnie się we Wrocławiu.

Nie zgadzam się, że zagraliśmy kompromitująco. Byliśmy drużyną, która chciała dominować i dominowała. Stwarzaliśmy sobie sytuacje. To, że ich nie wykorzystywaliśmy, było deprymujące. Startujemy wcześnie do tych meczów, ale nie chcemy na to patrzeć. Wiedzieliśmy, kiedy gramy w europejskich pucharach.

Sebastian Bergier był z nami w Chorwacji. Miał dużo czasu, żeby się pokazać. Dobrze prezentował się w II lidze. Zasłużył sobie na tę szansę swoją postawę. Rywalizacja się toczy. Tylko to może podnieść poziom w drużynie.

Ciężko pracował na boisku. Miał obok siebie dwóch rywali. Wypełniał zadania, które mu powierzono. Im gra toczyła się dłużej, tym lepiej wyglądał.