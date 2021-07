Paide - Śląsk 1:2. Pięknej piłki w Parnawie nie było (WYNIK, 8.07.2021, RELACJA, skrót meczu) Jakub Guder

fot. K. Pączkowska

Paide - Śląsk 1:2 (WYNIK, 8.07.2021, RELACJA, skrót meczu). Nie był to piękny mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy to Śląsk zagrał kompletnie bez polotu. Na szczęście po przerwie było już lepiej, co zaowocowało wygraną 2:1 z Paide Linnameeskond w pierwszym meczu I rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. Rewanż 15 lipca we Wrocławiu.