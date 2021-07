Paide Linnameeskond - Śląsk Wrocław. Wojciech Golla: Jesteśmy dobrze przygotowani i to pokażemy (konferencja prasowa)

Śląsk Wrocław w środę dotarł do Estonii. Piłkarze wylądowali w Tallinie, skąd autokarem dojechali do nadmorskiej Parnawy, gdzie rozegrane zostanie pierwsze spotkanie z Paide Linnameeskond w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. W samolocie zabrakło m.in. trenera Jacka Magiery, który tuż przed wylotem miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. W czwartkowym spotkaniu zastąpi go II trener Tomasz Łuczywek.

- Głównym trenerem jest trener Magiera i to się nie zmienia, bez względu na okoliczności. Pełniłem rolę pierwszego trenera Zagłębia Sosnowiec w kilku ostatnich meczach w I lidze, także nie jest to dla mnie zupełnie nowa sytuacja, choć na pewno jest inna - tłumaczy Łuczywek.

- Świat w ostatnim czasie się zmienił i musimy być na to przygotowani. Nie jest to dla nas codzienna sytuacja, ale musimy sobie poradzić bez trenera Magiery, choć oczywiście pozostajemy z nim w stałym kontakcie. Mimo pozytywnego wyniku testu czuje się dobrze i wszelkie decyzje będziemy podejmować wspólnie - dodał.