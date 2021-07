Pacjent wypadł z jadącej do Wałbrzycha karetki i został śmiertelnie potrącony. Prokuratura w Świdnicy oskarża pielęgniarkę i lekarza

Jest sobota, 11 grudnia 2020 roku. Tego dnia wszystko idzie nie tak. 53-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego wzywa do domu karetkę. Twierdzi, że został pobity i źle się czuje. Załoga karetki odmawia jednak zabrania go do szpitala w Dzierżoniowie.

Tego samego dnia mężczyznę zawozi tam jednak członek rodziny. Lekarz decyduje się przyjąć go na oddział. Po badaniu pacjenta podejmuje decyzję o skonsultowaniu go na oddziale neurochirurgicznym w oddalonym o 35 km Wałbrzychu.

- Mężczyzna miał obrażenia głowy, już wtedy było wiadomo, że uraz może być poważny, bo wystąpiły problemy z mową i koordynacja ruchów - mówi Marek Rusin, Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu.

Tu zdaniem prokuratury zostaje popełniony poważny błąd, który skutkuje postawieniem lekarza w stan oskarżenia. Medyk decyduje się na umieszczenie pacjenta w pozycji siedzącej w karetce. A zdaniem biegłych z zakresu ratownictwa medycznego, z takimi objawami i urazem w obrębie głowy, powinien być transportowany w pozycji leżącej. Lekarz jest oskarżony o błąd medyczny, mówiąc językiem prokuratora "umyślne, bezpośrednie narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu...".