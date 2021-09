Otylia Jędrzejczyk kandydatem na prezesa Polskiego Związku Pływackiego

Wybory nowego prezesa mają odbyć się 25 i 26 września w Spale. Do niedzieli było dwóch kandydatów. O reelekcję starać się będzie obecny prezes Paweł Słomiński, który wśród samych zawodników - delikatnie mówiąc - nie ma dobrych notowań. Jego krytyka nasiliła się po igrzyskach w Tokio, kiedy to m.in. z powodu błędów związku z Japonii do kraju wrócić musiało sześciu pływaków, którzy nie znaleźli się na listach startowych.

Do końca poprzedniego tygodnia jego jedynym kontrkandydatem był prof. Jacek Śmigielski. Śmigielski sam był kiedyś pływakiem, mistrzem Polski i rekordzistą kraju. Potem poszedł medycynę. Dziś jest cenionym proktologiem, onkologiem i chirurgiem. - Start w wyborach traktuję jako nowe wyzwanie. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie organizacyjne. Spotkałem grupę fantastycznych ludzi i wierzę, że wspólnie możemy zmienić polskie pływanie - powiedział Przeglądowi Sportowemu.