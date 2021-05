Otwarcie multipleksów po lockdownie. Na jakich zasadach działają kina? Sprawdź!

W piątek (28 maja) otwierają się multipleksy we Wrocławiu: Cinema City i Multikino. Kina Helios otworzyły się 21 maja. Na jakich zasadach działają kina? Sprawdź!

Jako pierwszy spośród multipleksów otworzył się Helios. Kina tej sieci działają od 21 maja. Teraz czas Multikino i Cinema City - te kina otwierają się już jutro, 28 maja. Po ponownym otwarciu sieci Multikino w sali kinowej będzie mogło być zajętych 50% miejsc, a o zachowanie dystansu między widzami automatycznie zadba system biletowy. We foyer kin oraz w toaletach umieszczone będą stacje do dezynfekcji rąk, a sale kinowe mają być regularnie dezynfekowane. Pracownicy kina są zobowiązani do noszenia maseczek. Oprócz tego pojawią się również specjalne oznakowania przypominające o zachowaniu dystansu w kolejkach do kas. Zgodnie z wytycznymi widzowie na terenie kina powinni nosić maseczkę oraz zajmować na sali kinowej miejsca wyznaczone na bilecie. - W każdym miejscu publicznym należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, natomiast jak pokazują analizy od początku pandemii mimo ponad 100 milionów wizyt w kinach na całym świecie nie stwierdzono żadnego ogniska koronawirusa. Kino jest bezpieczniejsze niż inne podobne obiekty spędzania wolnego czasu, ponieważ w salach kinowych miejsca lokowane są przez system biletowy, który automatycznie narzuca odpowiedni odstęp, jest stała wymuszona wymiana powietrza, a widzowie podczas seansu siedzą tyłem do siebie i nie prowadzą rozmów oraz mają obowiązek zakrywania nosa i ust – wyjaśnia lek. Łukasz Durajski, ekspert kampanii edukacyjnej "Bezpieczny powrót do Multikina".

28 maja otworzą się także kina sieci Cinema City. Będą przestrzegane obowiązujące limity (50% miejsc lub 1,5 m odległości między widzami). Oglądanie filmów możliwe jest tylko w maseczkach, jest też zakaz spożywania posiłków i napojów na salach kinowych. - Spodziewamy się tłumów. Liczymy, że po tak długim okresie widzowie czekają na otwarcie. Będziemy stosować do wszelkich wytycznych opublikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewidzieliśmy stacje do dezynfekcji, wszyscy pracownicy są zobowiązani do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Toalety są dezynfekowane co godzinę. Będzie też specjalne oznakowanie przypominające o zachowaniu dystansu - mówi Katarzyna Opertowska, dyrektor marketingu w Cinema City.

Widzowie stęsknieni za magią wielkiego ekranu znajdą w repertuarze kin kilkanaście tytułów filmowych, w tym aż siedem premier, między innymi: „Cruella” i „Krudowie 2: nowa era” oraz przedpremierowo „Godzilla vs. Kong”. Od 28 maja widzowie mogą zobaczyć na wielkim ekranie również: nagradzane Oscarami „Nomadland” i film „Ojciec” z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, polską komedię romantyczną „Druga połowa” z Maciejem Musiałem i Cezarym Pazurą, hollywoodzkie megaprodukcje takie jak „Mortal Kombat”. Z okazji Dnia Dziecka czekają też liczne propozycje dla całych rodzin: animacja „Co w duszy gra” czy „Psy i koty 3: Łapa w łapę”. Natomiast fani piłki nożnej już 29 maja w wybranych kinach będą mogli obejrzeć na wielkim ekranie finał Ligi Mistrzów.

