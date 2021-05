Otwarcie basenów letnich we Wrocławiu. Sprawdź miejsca, daty i ceny

Od 1 czerwca we Wrocławiu będzie można korzystać z czterech letnich basenów. Wstęp na wszystkie jest biletowany, ale trzeba się liczyć z trzykrotną różnicą w cenach wejściówek. Tylko na jednym z wrocławskich letnich basenów honorowane są karty Multisport.Na basenach obowiązują obostrzenia pandemiczne, a to oznacza, że może na nich przebywać połowa maksymalnej liczby gości. Trzeba także zachowywać dystans, dezynfekować ręce, a przy kasach pamiętać o maseczce.Na kolejnych stronach znajdziecie informacje na temat poszczególnych letnich basenów we Wrocławiu. Dalej piszemy też o planowanym otwarciu bezpłatnych kąpielisk w naszym mieście.

Gazeta Wrocławska