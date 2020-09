Oto najlepsze warsztaty samochodowe we Wrocławiu

Na podium pierwszego ogólnopolskiego rankingu warsztatów samochodowych znalazły się aż dwa z Wrocławia. W zestawieniu przygotowanym przez portal DobryMechanik.pl wzięto pod uwagę prawie 2800 warsztatów z dużych i średnich miast w całej Polsce. Głównym kryterium były zweryfikowane opinie klientów. Badania pokazują, że kierowcy w Polsce mają małe zaufanie do mechaników i boją się polecać warsztaty, żeby nie brać odpowiedzialności za źle wykonaną usługę. Dlatego ważny przy opracowywaniu rankingu było sprawdzenie czy klienci chcieli polecić warsztat rodzinie i znajomym.- Oprócz tego, warsztaty mogły zdobyć dodatkowe punkty za otrzymanie certyfikatu „Kierowcy polecają”, gdzie warunkiem jest posiadanie minimum 20 opinii klientów i średniej oceny 5-6 oraz punkty za pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez DobryMechanik.pl, które są oznaczone jako Warsztaty Godne Zaufania – wyjaśniają autorzy rankingu.W Polsce działa około 22 tys. niezależnych warsztatów samochodowych. Co trzeci kierowca odwiedza mechanika od 3 do 5 razy w roku, a 65 procent wizytę w warsztacie musi odbyć 1 – 2 razy w roku. Średnio w 2019 r. każdy polski kierowca zostawił u mechanika 1360 zł.Sprawdź na kolejnych slajdach, które warsztaty samochodowe we Wrocławiu są najlepsze – posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

