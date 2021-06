Oto najbardziej upalne miasta w Polsce. Zobacz, jak wypadł Wrocław

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać wyraźnie, że z roku na rok borykamy się z coraz większymi upałami. Szczególnie dokuczają w dużych miastach, gdzie fale gorąca biją od betonu i asfaltu. Jak wygląda to w największych miastach w Polsce?Okazuje się, że w najgorętszych miastach w ciągu ostatnich 30 lat (od 1990 do 2020 roku), dni, w których słupki rtęci dotarły co najmniej do 30. kreski było od 300 do 425. W tej grupie znalazł się też Wrocław. Sytuacja jest coraz gorsza, bo tak, jak w latach 1951-1990 było średnio po 6 dni upalnych, to teraz jest ich 2 razy więcej.Problemem są też noce tropikalne, czyli takie, w trakcie których temperatura powietrza nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Jest to o tyle nieprzyjemne, że po upale w ciągu dnia, nie odczuwamy ulgi po zachodzie słońca. Na kolejnych stronach pokazujemy najbardziej i najmniej upalne miasta w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat. Uszeregowaliśmy je od najchłodniejszych po te z największą liczbą gorących dni i tropikalnych nocy. Zobaczcie, przechodzą na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press