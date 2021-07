Oszustwo na Netflixa. Uważaj, bo możesz stracić oszczędności całego życia

"W rozsyłanych przez oszustów e-mailach, obok informacji o zawieszeniu subskrypcji Netflixa, znajduje się link, który prowadzi do fałszywej strony łudząco przypominającej platformę streamingową. Wymaga ona podania danych logowania do konta oraz karty płatniczej"

– ostrzegają eksperci z CyberRescue.

"Zawsze, gdy otrzymujemy wiadomości e-mail, które nakłaniają nas do wykonania natychmiastowej reakcji powinniśmy przyjrzeć jej się kilkukrotnie przed jakimkolwiek działaniem. Nie klikajmy odruchowo w linki czy załączniki, bo, niestety, może skończyć się to dla nas kradzieżą danych czy pieniędzy. Jeżeli zidentyfikujemy oszustwo, należy oznaczyć wiadomość jako spam. Jeśli często dostajemy wiadomości tego typu, może to oznaczać, że nasz adres wyciekł z jakiegoś serwisu" - tłumaczy Karolina Wrońska z CyberRescue, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem.