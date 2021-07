Ostrzeżenie meteo. Burze z gradem nad Dolnym Śląskiem i Wrocławiem

Burze z gradem i opady deszczu przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał ostrzeżenie 1 stopnia dla Dolnego Śląska ważne od godz. 15 w poniedziałek, 26 lipca, do godz. 7 we wtorek, 27 lipca.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - informuje synoptyk IMGW Krzysztof Salanyk w ostrzeżeniu dla powiatu wrocławskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zapowiadanych zjawisk atmosferycznych IMGW określił na 90 procent.