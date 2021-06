Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Uwaga na gwałtowne burze i wichury

Burzowe chmury nadciągają nad Dolny Śląsk. Opadów nad Wrocławiem możemy spodziewać się pomiędzy godz. 22 a 23.

Oto cała treść komunikatu IMGW wydanego dla Wrocławia o godzinie 14.30:

Burze z gradem

stopień: 2

prawd. 75%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Ważne:

Od: 2021-06-29 22:30

Do: 2021-06-30 07:00

synoptyk IMGW-PIB: Marek Kurowski

Czas wydania: 2021-06-29 14:24

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu