Ostrzeżenie IMGW: Burze nad Wrocławiem i województwem!

IMGW w swoim komunikacie napisał, że ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane. Ma to związek z ostrzeżeniem dla kilku województw w pasie od Opola i Katowic aż za Skierniewice. Dla tego terenu stopień zagrożenia wynosi 3. Burze które przejdą w tym pasie będą bardzo gwałtowne, z potężnym wiatrem wiejącym lokalnie z prędkością nawet do 120 km/h, opadami dużych kul gradowych i ulewnego deszczu.

Tak nasilone zjawiska pogodowe mogą zatem odczuć także powiaty sąsiadujące z województwem opolskim. Są to powiat ząbkowicki, strzeliński, oławski i oleśnicki.

Pełna treść ostrzeżenia IMGW dla województwa dolnośląskiego:

Burze z gradem

stopień: 1

prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane.

Ostrzeżenia w zależności powiatu, którego dotyczą są ważne:

od godz. 13 w niedzielę, 30 sierpnia do godz. 13 w poniedziałek, 31 sierpnia – powiaty na zachód od linii Wałbrzych – Legnica w tymi miastami włącznie.