Ostrzeżenie dla Wrocławia przed burzą. Możliwe też gradobicie

W ostrzeżeniu opublikowanym na stronie IMGW czytamy, że burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

Szczególnie silnych opadów i wyładowań atmosferycznych możemy spodziewać się po południu i wieczorem. Opady mogą utrzymać się do soboty (17 lipca).

Skąd nadciąga burza? Zobacz na mapie poniżej: