Ośrodek i plaża nad Zalewem Mietkowskim przygotowana do sezonu. Sporo się tam zmieniło! [ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

Zalew Mietkowski to jedno z popularniejszych miejsc weekendowych wypadów wrocławian i mieszkańców okolic miasta. W ostatnich tygodniach teren nad zalewem należący do powiatowego Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie mocno się zmienił. Po zniszczeniach spowodowanych przez przyrodę jesienią i zimą, zadbano o jeszcze większą plaże, wyremontowano pomost czy rozbudowano ofertę na kempingu znajdującym się tuż przy ośrodku. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii, co działo się tam w ostatnich kilku tygodniach, od początku marca.