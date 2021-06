Osiedle z tanimi mieszkaniami w centrum Wrocławia. Rusza budowa w ramach programu Mieszkanie Plus [WIZUALIZACJE]

W lipcu ruszy we Wrocławiu budowa blisko 500 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Umowa pomiędzy realizującą ten rządowy program spółką PFR Nieruchomości a firmą PORR została podpisana w środę, 30 czerwca. Przy ul. Kolejowej powstanie 469 mieszkań.

Spółka PFR Nieruchomości kupiła teren przy ul. Kolejowej w 2019 r. od Poczty Polskiej. Teraz, półtora kilometra od wrocławskiego Rynku, rozpocznie się budowa osiedla, które gotowe ma być do końca 2023 r.

Większość mieszkań w miejscu dawnej fabryki wagonów będzie miała dwa lub trzy pokoje. Na parterach trzech budynków powstaną cztery lokale usługowe oraz przedszkole. Na osiedlu będzie 500 miejsc, z czego prawie 450 w garażach podziemnych.

Mieszkanie Plus - dla kogo?

Mieszkanie Plus to program dla tych, którzy nie mogą dostać kredytu hipotecznego na mieszkanie, ale jednocześnie mają dochody i nie mogą otrzymać lokalu komunalnego. Mieszkanie socjalne we Wrocławiu dla jednej osoby może otrzymać ten, kto zarabia poniżej 1650 zł brutto, a o lokal komunalny do remontu na własny koszt można starać się jeśli miesięczny zarobek nie przekracza 3300 zł brutto. Na przydzielenie mieszkania po złożeniu wniosku czeka się kilka lat. Ci, którzy zarabiają więcej, mają szansę na Mieszkanie Plus.