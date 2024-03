Oryginalne życzenia wielkanocne. Teraz jest idealny moment żeby wysłać je rodzinie i znajomym. Gotowe do wklejenia w SMS i MMS MR

Wielkanoc to przepiękne święta - pełne symboliki i skłaniające nas do refleksji. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was piękne i poważne życzenia, które możecie bez obaw wysłać swojej rodzinie i bliskim. Poniżej znajdziecie życzenia na Wielkanoc w wydaniu poważnym. Jeżeli klikniecie w zdjęcie to na kolejnych slajdach inne wersje życzeń. Wesołych Świąt!