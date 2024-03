Orlen Basket Liga Kobiet: BC Polkowice w półfinale, Ślęza wciąż musi walczyć o awans PAP, DF

PAP/Tytus Żmijewski

KOSZYKÓWKA. KGHM BC Polkowice w drugim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi rozbił Energę Polski Cukier Toruń i 96:53, dzięki czemu awansował do najlepszej czwórki sezonu. Szansy na promocję do półfinału nie wykorzystały koszykarki Ślęzy Wrocław, które przegrały w Sosnowcu 68:75. O tym, kto wywalczy awans, zadecyduje trzeci mecz we Wrocławiu (niedziela, godz. 18).