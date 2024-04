Opuszczony szpital im. Marciniaka we Wrocławiu zostanie wyburzony? Jest wniosek inwestora! Tak wygląda dawna Betania

- Okre Traugutta Sp. z o.o. złożyła wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynków i obiektów położonych na terenie dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w związku z projektowanym zamierzeniem budowlanym "Rewaloryzacja zespołu zabudowy dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu" przy ul. Traugutta 110–120. Obiekt to tzw. Betania, kompleks szpitalny wybudowany w latach 1852–1916 - czytamy w Property Insider.