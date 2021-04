Opozycja chce odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia

- W ostatnich miesiącach sytuacja w Radzie Miejskiej Wrocławia jest bardzo napięta. Jej przewodniczący powinien być osobą, która studzi emocje, która potrafi zostawić politykę poza salą sesyjną. Jarosław Charłampowicz pokazał nam wczoraj, że nie potrafi zostawić polityki, wchodząc do sali sesyjnej, że angażuje radę miejską w konflikty polityczne. Przewodniczenie radzie miejskiej przez taką osobę, powoduje, że dochodzi do degradacji debaty samorządowej. Nie zgadzamy się na to - skomentowała Jolanta Niezgodzka z Nowoczesnej.