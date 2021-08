Okaleczone psy z szansą na normalne życie. Student z Wrocławia projektuje psie protezy

Amputacja części łapy to czasami jedyna szansa na uratowanie życia zwierzęcia. Nie w pełni sprawne fizycznie nie różnią się od innych czworonogów usposobieniem i świetnie radzą sobie z brakiem jednej kończyny. Student weterynarii Maciej Szczepański, stypendysta programu „Magistrant wdrożeniowy UPWr”, postanowił projektować i drukować protezy dla okaleczonych psów, aby w pełni przywrócić im mobilność.

Protetyka u zwierząt to w Polsce wciąż raczkujący temat.

"W Stanach Zjednoczonych na przykład to już powszechna, alternatywna metoda leczenia okaleczonych zwierząt" – mówi pan Maciej. - "Tworzę zamysł na protezę, a potem przy wsparciu projektanta przenoszę ów zamysł do programu. Od dawna myślałem o tym, by druk 3D wykorzystać do leczenia zwierząt z częściową amputacją kończyn. To dużo tańsza metoda niż endoproteza."