Ojciec zginął na miejscu, 3-letnia córeczka miała oderwaną głowę. Uratowali ją lekarze z Gdańska!

Do tragicznego wypadku doszło 6 lipca 2021 r. w Redzikowie pod Słupskiem. Bartłomiej Kijewski z córeczką i swoim ojcem jechali do dziadków dziewczynki. 57-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 32-letni policjant zginął na miejscu, a kierowca i dziecko zostali ciężko ranni i trafili do szpitala w Słupsku. Największe obrażenia odniosła 3-letnia Martynka.

"Pasy dobrze trzymały, ale dziewczynka spała, główka była bezwładna. Nagłe uderzenie było tak silne, że wyrwało jej głowę w sensie funkcjonalnym. Skóra i mięśnie wytrzymały, ale więzadła i kości zostały rozerwane. W badaniach obrazowych wyraźnie było widać, że odległość między głową a pozostałą częścią ciała zwiększyła się o 2 cm. Między czaszką a kręgosłupem był 1 cm odstępu i między pierwszym a drugim kręgiem drugi centymetr. Neurochirurgiem jestem od ponad 30 lat, wielokrotnie operowałem pacjentów z urazami w tej okolicy. Jednak żadnemu z nich głowy nie urwało. Z relacji ratowników, którzy udzielali pierwszej pomocy ofiarom wypadku, wiedzieliśmy, że dziecko porusza rączkami i nóżkami, co dawało nadzieję, że rdzeń kręgowy nie został przerwany. Rzadko zdarza się, by po tak ciężkim urazie funkcje życiowe były zachowane. Było więc o co powalczyć - opowiada dr n. med. Wojciech Wasilewski.