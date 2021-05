Ogromne zmiany w zajezdni przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Powstanie tam przestrzeń koncertowa, muzeum i park

"Zajezdnia jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kompleksowego remontu połączonego z nadaniem jej nowych funkcji centrotwórczych. Małe remonty polegające jedynie na "łataniu dziur" to zdecydowanie za mało. Dlatego chcemy ten obiekt przekształcić w tętniącą życiem przestrzeń społeczno-kulturalną, a jego robocza nazwa to WROCEK2, czyli Wrocławskie Centrum Komunikacji i Kultury" - mówi Sebastian Wolszczak z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.