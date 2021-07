Ogromne korki tramwajów na Piotra Skargi. Co się tam wydarzyło?

Przypomnijmy, trwa remont torowiska na placu Strzegomskim. Od 26 czerwca 2021 roku (sobota) tramwaje linii 3, 10, 20, 23, 31, 32 i 33 oraz autobusy linii 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149 i 609 kursują objazdem (wcześniej ich trasa prowadziła przez Legnicką i Kazimierza Wielkiego). Obecnie tramwaje skręcają koło Dolmedu i dalej jadą przez Smolecką, Śrubową, plac Orląt Lwowskich, Renomę, Park Staromiejski, Piotra Skargi i dopiero dojeżdżają do Galerii Dominikańskiej.

Jednak przerzucenie tych linii na trasę przez ulicę Piotra Skargi spowodowało, że tworzy się tam wąskie gardło. Mało tego, problemem jest także sygnalizacja świetlna. Przy kolejce 10 tramwajów na jednych światłach był w stanie dzisiaj przejechać jeden tramwaj. A wczoraj dodatkowo doszło do awarii zwrotnicy. Przez to pokonanie trasy, która od poprzedniego przystanku powinna zająć 3 minuty, zajmowało ok. 10 minut, czasem więcej.