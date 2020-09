Ogrodnicy, szkółkarze, producenci. Prawie jesienny kiermasz na Partynicach

To już jutro i pojutrze! 5 i 6 września na torze wyścigów konnych! Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Partynicach to impreza właściwie dla każdego - nie tylko dla właścicieli ogródków, działek czy większych form zagospodarowania zieleni, ale także dla wszystkich, którzy mają do dyspozycji taras, balkon, a nawet jedynie parapet. Każdy powinien znaleźć tutaj coś wymarzonego, ulubionego, podpatrzonego u sąsiadów czy znajomych, czym będzie mógł wzbogacić, upiększyć swój mały, domowy zielony zakątek.

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne, byliny, trawy ozdobne, cebule kwiatowe, pnącza, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, wrzosy, sukulenty a nawet rośliny owadożerne – a wszystko to w wielu odmianach, znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich - wszystkie wymienione tu grupy roślin będą dostępne na stoiskach wyspecjalizowanych gospodarstw ogrodniczych. Zaoferują je producenci, którzy specjalnie przyjadą do Wrocławia z innych regionów kraju To dla ducha, zaś dla ciała – chleby i wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur w bogatym wyborze, miody z najlepszych pasiek, piwa z minibrowarów, sery z Podhala i z Podlasia, przyprawy i inne smakołyki. Podczas imprezy będą respektowane wszystkie przepisy, ograniczenia i zalecenia wynikające z zagrożenia epidemią koronawirusa. Na terenie kiermaszu będzie obowiązywał limit liczby osób, które jednocześnie będą mogły w tym miejscu przebywać. Liczenie odbywać się będzie w punktach wejścia na teren kiermaszu. Będzie obowiązywał bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, zaś przy wejściach i na wszystkich stanowiskach handlowych i usługowych do dyspozycji klientów będą pojemniki z płynem do odkażania rąk. Apelujemy do wszystkich o zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.

Pochłonięci, rozemocjonowani „zielonym szaleństwem”, nie zapominajmy o tym.

Organizatorzy zapraszają w sobotę – 5 września - w godzinach od 9.00 do 18.00

oraz w niedzielę – 6 września - w godzinach od 9.00 do 17.00

Wstęp wolny. A czym będą was kusić kiermaszowi ogrodnicy?

Trawy

W trawach zawarte jest niezmierne bogactwo różnorodności, Do tego atrakcyjność, uniwersalność, łatwość uprawy i… tyle ciekawych nowości.! O trawach na kiermaszu wystarczy powiedzieć tylko tyle, ale warto nieco więcej. Godnych uwagi będzie wiele pozycji, a zwłaszcza rozplenice japońskie (nazywane też piórkówkami), które pojawią się w wielu odmianach, np.: ‘Rubrum’ , ‘Moudry’, ‘Hameln’, ‘Magic’, ‘Red Head’, ‘Reborn’, ‘Little Bunny’, ‘Viridescens’.

Nie zabraknie efektownych miskantów chińskich, np: ‘Memory’, ‘Goliath’, ‘Dronning Ingrid’, ‘Krater’, ‘Grosse Fontaine’, ‘Maleopartus’, ‘Apache’, ‘Adagio’, ‘Morning Light’, ‘Red Chief’, ‘Gracilimus’, ‘Rotfeder’, ‘Kleine Fontaine’, ‘Little Zebrina’, ‘Strictus’, ‘White Rush’, ‘Ferner Ostern’, ‘Vanilla Sky’, ‘Select’ oraz miskant olbrzymi - o rzeczywiście imponujących rozmiarach (potrafi dorastać do 4m).

Byliny

Będzie spory wybór gatunków poszukiwanych do cienistych zakątków, np.:

kirengeszoma dłoniasta – o dekoracyjnych liściach i pięknych żółtych kwiatach;

świecznice ‘Chocoholic’, ‘Pink Spike’, ‘Carbonella’, ‘Misty Blue’, ‘Black Negligee’ – rozświetlające nawet najbardziej ponure miejsca w ogrodzie;

prawdziwy gigant wśród bruner - 'Alexander's Great' o sercowatych, srebrzystych liściach pokrytych siatką zielonych, wyraźnie zarysowanych nerwów i niebieskich, podobnych do niezapominajek kwiatkach;

funkia 'Cathedral Windows' o ciemnozielonych liściach ze złotym środkiem - prawdziwa perełka dla kolekcjonerów czy ozdobna, zarówno z kwiatów, jak i liści, rodgersja pierzasta 'Hercules'.

Unikatowe trójlisty – klinowaty o bordowych, przypominających kwiaty magnolii, delikatnie pachnących kwiatach i trójlist wielkokwiatowy o kwiatach białych.

Nie zabraknie również oryginalnych paproci. Pojawią się na przykład: wietlica samicza ‘Dre's Dagger’ oraz wietlica japońska ‘Burgundy Lace’.

Warto zwrócić uwagę na piwonie, zwłaszcza z grupy ITOH – między innymi poszukiwane żółte odmiany ‘Bartzella’, ‘Garden Treasure’, ‘,Lemon Dream’, ‘Yellow Crown’ i piwonie bylinowe – w tym największe hity: ‘Grenn Hallo’, ‘Joker’, ‘Twitterpated’.

Świeże zioła w doniczkach

Na „Pamiętajcie o ogrodach” pojawi się kilkanaście rodzajów mięt, w tym: pomarańczowa ‘Granada’, bananowa, truskawkowa, cytrynowa ‘Sweet lemon’, jagodowa ‘Berries and cream’, ‘Multimenta’, ananasowa, marokańska, górska, ‘Mexikana’, jabłkowa, czekoladowa, imbirowa, szwajcarska, Krispa,. Również bazylie: drobnolistna grecka, czerwonolistna ‘Dark opal’, zielona ‘Magic White’, ‘Magic mountain’, cytrynowa ‘Citrodora’, czy cynamonowa ‘Lattuce laved’. Poza tym ogromny wybór innych ziół, również tych rzadko na co dzień dostępnych w sklepach: arcydzięgiel, hyzop, tymianek cytrynowy (macierzanka), oregano złote, pstre i drobne, rozmaryn lekarski, szałwia lekarska – również żółto i czerwonolistna oraz ‘Tricolor’, szałwia melonowa i ananasowa, melisa, werbena cytrynowa oraz urodziwe papryczki: czerwona bardzo ostra ‘Apache’, czerwona łagodna ‘Redskin’ i pomarańczowa ostra ‘Cheyenne’.

Będą też poszukiwane do własnej uprawy rośliny lecznicze: geranium (anginka), gynostemma (ziele życia), aloes oraz niezwykle ciekawa ashwagandha – łatwa w uprawie, a bardzo ceniona ze względu na działanie antyseptyczne, antynowotworowe i antydepresyjne. Dostępne będą dorosłe roślinki z owocami.

Rośliny doniczkowe: kaktusy, sukulenty, mięsożerne: darlinktonia kalifornijska (Darlingtoni californica), muchołówka (Dionaea muscipula) i propozycje do „miejskiej dżungli”: Anthurium clarinervium, Aphelandra white wash, begonia cane ‘Hotspot’, begonia masoniana ‘Rock’, trzykrotka (Tradescantia) ‘Nanouk’, Philodendron scandens ‘Lemon Lime’, scindapsus pstry ‘Silvery Ann’, alocazja zebrina ‘Black’, Monstera adansoni. Więcej informacji na https://www.facebook.com/KiermaszOgrodniczyPartynice/

