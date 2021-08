Ograniczenie do 80 km/h na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Andrzej Zwoliński

Prędkość ograniczona do 80 kilometrów na godzinę i dwa zamiast trzech pasów ruchu - to utrudnienia, jakie do grudnia czekać będą na kierowców jadących Autostradową Obwodnicą Wrocławia między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion. Utrudnienia związane są z budową ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy na wysokości ulic Żernickiej i Melioranckiej.