Ogólnopolski protest przeciwko Lex- TVN [ZDJĘCIA]

Koncesja dla TVN24 wygasa 26 września 2021 r. Stacja złożyła odpowiedni wniosek 17 miesięcy temu. W czwartek, 22 lipca 2021 r. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w głosowaniu nie udało się przyznać koncesji. Do podjęcia decyzji potrzebna jest bezwzględna większość. Tej wciąż nie ma.

Z największym sprzeciwem spotkał się jednak projekt ustawy, która mogłaby kontrolować udział firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie firmy mogłyby mieć jedynie 49 proc. udziałów w polskich mediach, co wykluczyłoby przedłużenie koncesji dla TVN, ponieważ jej właścicielem jest zagraniczna spółka Discovery. W wypadku przyjęcia ustawy, Amerykanie musieliby sprzedać większość udziałów.

- Trwa procedura odnowienia koncesji, jest to absolutnie niezrozumiałe w naszych warunkach prawnych. Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym partnerem, w takim wypadku powinniśmy wykazać racjonalną wrażliwość i pamiętać o tym, że konsekwencje skutków będą dotyczyć wszystkich. To pokazuje niestabilność prowadzenie działalności gospodarczej w tym wypadku związanej z mediami, to zagrożenie również dla prowadzenia każdej działalności, to też zaprzeczenie wolnego państwa i wolnego słowa - mówił senator Bogdan Zdrojewski, który uczestniczył w proteście.

- Jestem zdecydowanie przeciwna, temu by rząd kontrolował w taki sposób media. Potrzebujemy wolnych mediów, jak sobie wyobrazić np. wybory bez wolnych mediów. - mówiła Alina Chmielowska, uczestniczka protestu.