Ogień strawił ponad pół domu trzyosobowej rodziny. Trwa zbiórka na pogorzelców

Akcja gaśnicza, którą prowadziły zastępy z Obornik Śląskich i Trzebnicy, była bardzo dynamiczna. Tuż obok domu znajduje się stacja gazowa dla samochodów, dlatego pożar trzeba było ugasić jak najszybciej. Strażacy zdążyli uporać się z nim do rana, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na okoliczne budynki. Po akcji gaśniczej resztki dachu zostały zabezpieczone folią, by rodzina nie musiała przeprowadzać się do innego budynku. Ekspertyza wykazała również, że na parterze można przywrócić prąd.

Do akcji zbierania środków na odbudowę włączyły się Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa i lokalni przestawicie Caritasu. Do zbiórki zamierza także przystąpić Stowarzyszenie Dla Siemianic. Pomagają także sąsiedzi. - W zeszłą sobotę wspieraliśmy domowników w walce z bałaganem – mówi Aneta Merder, inicjatorka zbiórki. - W kolejną również planujemy pomóc, bo sprzątania jest dużo. Przyda się każda para rąk i każda złotówka – podkreśla. - Udało się nam również uzyskać pierwszy numer konta pod zbiórkę. Na pogorzelców przeznaczone są także pieniądze zgromadzone w kościele.