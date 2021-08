Oferował nieistniejący apartament nad morzem, oszukał ponad 100 osób. Stanie przed sądem

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze trafił akt oskarżenia przeciwko 30-latkowi podejrzanemu o serię oszustw na szkodę osób z całej Polski. Jak wynika z policyjnego śledztwa, mężczyzna, ogłaszając się w internecie, oferował wynajem luksusowego apartamentu w Kołobrzegu. W ten sposób oszukał co najmniej 107 osób na łączną kwotę około 200 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili, że mężczyzna od marca do czerwca 2019 roku za pośrednictwem internetu oferował wynajem apartamentu w Kołobrzegu. Od zainteresowanych pobierał pieniądze, ale z umowy się nie wywiązywał, bo w rzeczywistości apartamentu nie posiadał. Teraz odpowie za to przed tamtejszym sądem, a grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy oszust z Jeleniej Góry wyłudzający pieniądze „na apartament”

Ponad 300 osób oszukał Marcin W., który przed jeleniogórskim sądem stanął w ubiegłym roku. Mężczyzna oferował wynajem apartamentów w nadmorskich kurortach, których tak naprawdę nie posiadał. W 2016 roku założył spółkę, która została zarejestrowana w wirtualnym biurze we Wrocławiu. W taki sposób proponował wynajem apartamentów w różnych miejscowościach nad Bałtykiem. Klienci wpłacali na konto firmy od kilkuset do dwóch tysięcy złotych. Proceder trwał od lutego do czerwca 2017 roku. Mężczyzna oszukał w ten sposób 321 osób na kwotę ponad 235 tysięcy złotych.