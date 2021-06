Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY]

Kto będzie mógł dostać odszkodowanie?

10803 zgłoszenia o "niepożądanych odczynach poszczepiennych" (NOP) po zaszczepieniu się przeciwko Covid-19 wpłynęły jak dotąd do Ministerstwa Zdrowia. W większości przypadków (9105) były one łagodne, ciężkich odnotowano 1698. I to właśnie osoby, u których wystąpiły poważne skutki uboczne będą mogły starać się o wypłatę odszkodowania.

Ile wyniesie odszkodowanie?

Według informacji, do których dotarł portal prawo.pl, wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie zależeć od długości hospitalizacji:

za wstrząs anafilaktyczny i pobyt na SOR - 3 tys. zł,

za pobyt w szpitalu do 14 dni - 10 tys. zł,

za przekraczający 120 dni - 100 tys. zł.

Co ważne, świadczenie ma być zwolnione z podatku.