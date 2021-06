"Odstąpię mieszkanie w TBS po okazyjnej cenie". Uważajcie na takie ogłoszenia Andrzej Zwoliński

„Odstąpię TBS, cicha, spokojna lokalizacja, okazja!", "Odstąpię trzypokojowe mieszkanie w TBS Psie Pole" czy "Odstąpię mieszkanie w TBS we Wrocławiu - pilne". Ostatnio w sieci mamy prawdziwy wysyp podobnych ogłoszeń. Tymczasem przedstawiciele Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu przestrzegają przed takimi okazjami - płacąc nierzadko ponad 100 tysięcy złotych, nie nabywamy żadnych praw do lokalu.