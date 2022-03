Odrestaurowano zabytkową lokomotywę z wrocławskim rodowodem. Zobaczcie zdjęcia [GALERIA]

Mowa o lokomotywie elektrycznej ET21-548, drugiej perełce legnickiego kolejnictwa (pierwszą jest parowóz Ty2-540 z roku 1943).

- To jedna z niewielu lokomotyw tego typu budowy. Miały ją tylko PKP i Koleje Piaskowe (wydzielona infrastruktura kolejowa na Górnym Śląskim, używana do przewozu piasku - przyp. red.). Do dziś pozostały tylko 4 takie lokomotywy spośród 658, jakie w ogóle istniały - mówi Marcel Durbajło, pasjonat zaangażowany w proces odrestaurowywania lokomotywy.