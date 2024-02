Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4. 152 tys. osób "nadziało się" na fotoradar. Jest za to mniej wypadków

Odcinkowy pomiar na autostradzie A4 działa! Potwierdzają to statystyki

W pierwszym pełnym kalendarzowym miesiącu pracy systemu, czyli w sierpniu 2023 roku, zarejestrowano 72 tys. przypadków przekroczenia prędkości. To prawie połowa wszystkich wezwań do zapłaty. Gdy temat stał się viralem w sieci, kierowcy zaczęli się masowo ostrzegać. Już miesiąc później liczba kierowców naruszających przepisy zmalała do 14 tys. Do końca roku ta statystyka utrzymywała się na podobnym poziomie.

Zobacz też: Byliśmy w środku remontowanego Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów. Tak wygląda zabytek chwilę przed otwarciem