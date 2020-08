Od rana helikopter robi pętle nad Wrocławiem. Co się dzieje?

Zobacz galerię (7 zdjęć) Już w poniedziałek przed południem Czytelnicy informowali nas o helikopterze krążącym dosyć nisko nad miastem. Maszyna, jak wynikało z opisu Czytelników, zataczała pętle nad Wrocławiem. Zapis lotu jest doskonale widoczny na popularnym serwisie "Flightradar". Czytelnicy dopytują, o co chodzi, czy to policyjny helikopter i trwają jakieś poszukiwania? Sprawdziliśmy to.ZOBACZ ODPOWIEDŹ I ZDJĘCIA NA KOLEJNYCH SLAJDACH. PRZEJDŹ DALEJ PRZY POMOCY STRZAŁEK LUB GESTÓW NA TELEFONIE KOMÓRKOWYM. Zobacz galerię (7 zdjęć)

Już w poniedziałek przed południem Czytelnicy informowali nas o helikopterze krążącym dosyć nisko nad miastem. Maszyna, jak wynikało z opisu Czytelników, zataczała pętle nad Wrocławiem. Zapis lotu jest doskonale widoczny na popularnym serwisie "Flightradar". Czytelnicy dopytują, o co chodzi, czy to policyjny helikopter i trwają jakieś poszukiwania? Sprawdziliśmy to.