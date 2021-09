Ochłodziło się we Wrocławiu. Co z polską złotą jesienią? Wiemy kiedy przyjdzie!

Na powrót pełnego lata nie można już liczyć, ale na cieplejszą pogodę i piękny weekend już owszem.

- Pogoda w tym tygodniu będzie typowo jesienna, ale możemy spodziewać się pięknego weekendu. Na razie jednak dziś i jutro musimy przetrzymać nieco niższe temperatury, ok. 13-14 stopni Celsjusza. Dopiero w środę napłynie do nas cieplejsze powietrze polarno-morskie, temperatura wyniesie wciąż jeszcze 15 stopni, ale wraz z nadejściem polarno-morskiego powietrza idzie rozpogodzenie - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. - Jeżeli szukać letnich temperatur, to musimy zaczekać do czwartku. Wtedy będzie już więcej słońca, a termometry pokażą 19 stopni w cieniu. W słońcu z pewnością będzie ponad 20 stopni.

A co dalej? Już w piątek i sobotę od 16 do 19 stopni Celsjusza. Będzie sporo słońca, jest ryzyko minimalnych, przelotnych opadów, ale równie dobrze mogą one ominąć stolicę Dolnego Śląska. W niedzielę jeszcze cieplej, bo 19-20 stopni Celsjusza.