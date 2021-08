Obwodnica Wrocławia zablokowana po wypadku. Wielkie bale drewniane na jezdni, usuwanie może trwać kilka godzin

Do wypadku na autostradowej obwodnicy Wrocławia (trasa A8) doszło we wtorek około godz. 22. Zaraz za węzłem Wrocław Północ, na jezdni w stronę Warszawy, zderzyły się dwa auta. Niestety wskutek tego zdarzenia, doszło do odbezpieczenia ładunku przewożonego ciężarówką, a były to duże belki drewniane. Kłody zleciały na jezdnię, a ich ponowne zapakowanie na auto, będzie wymagało użycia specjalistycznego sprzętu.

W tym miejscu doszło do wypadku na AOW:

Drogowcy informują, że cała akcja może się zakończyć późno w nocy, a niewykluczone, że dopiero w środę rano. Do tego czasu przejazd w tym miejscu będzie niemożliwy. Kierowcy jadący w stronę Warszawy, powinni zjechać z AOW na węźle Wrocław Północ, a następnie przemieścić się ulicami Wrocławia aż do kolejnego węzła - Wrocław Psie Pole.