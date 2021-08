Obiad we Wrocławiu za mniej niż 20 zł. Oto ulubione bary i jadłodajnie wrocławian

Kartofle, schabowy i surówka. Popularne bary mleczne to miejsca, gdzie człowiek może wrócić do kulinarnych korzeni. Przypomni sobie domowe smaki z kuchni mamy i babci. Najedzony do syta zapłaci rachunek bez bólu głowy. Prezentujemy ulubione bary i jadłodajnie wrocławian, gdzie za niewielkie pieniądze dostaniemy smaczny obiad. Tani obiad we Wrocławiu? Tak, to możliwe - mimo panującej pandemii i ogólnego wzrostu cen. Co więcej, w tych miejscach w kwocie do 20 zł kupimy posiłek, którym najemy się przynajmniej do kolacji.Zobaczcie ulubione bary i jadłodajnie wrocławian, w których możecie zjeść obiad za nie więcej niż 20 zł na kolejnych slajdach.

Tomasz Hołod / Polska Press