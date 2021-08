Obchody 30. rocznicy niepodległości Ukrainy we Wrocławiu. "Warto wspomnieć, że są rzeczy, które nas niepokoją" [ZDJĘCIA]

We wtorek (24 sierpnia) odbyły się we Wrocławiu uroczystości 30. rocznicy niepodległości Ukrainy. Podczas otwarcia wystawy "30 lat Niepodległości. Współpraca polsko-ukraińska" głos zabrał wojewoda dolnośląski.

"Na olimpiadzie zdobyliście nieco więcej medali niż my. My nieco więcej złotych. W mistrzostwach Europy, choć można było ocenić, że polska reprezentacja jest silniejsza, to ukraińscy piłkarze skradli nasze serca. I to jest ten aspekt teraźniejszości budowany przez diasporę ukraińską budującą duży szacunek do tego narodu i jego obywateli wśród Polaków. Przy święcie niepodległości warto jednak wspomnieć, że są rzeczy, które nas niepokoją. Część Ukrainy jest od wielu lat okupowana. Mam nadzieję jednak, że państwo Ukraińskie odbiera działania Polski w tej sprawie jako solidarne. Mam wrażenie, że od czasu gdy wspólnie zorganizowaliśmy mistrzostwa Europy w piłce nożnej, przestajemy być krajami sąsiedzkimi, a stajemy się braterskimi y – mówił podczas wystąpienia Jarosław Obremski.