O odwołaniu Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektorki szpitala w Wałbrzychu rozmawiamy z wicemarszałkiem dolnośląskim Marcinem Krzyżanowskim Adrianna Szurman

Wracamy do sprawy odwołania Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektorki szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dziś do sprawy odniósł się wicemarszałek dolnośląski Marcin Krzyżanowski. Odwiedził załogę szpitala i rozmawiał ze związkami zawodowymi. Zapowiedział, że zarząd województwa nie będzie zarządzał szczegółowych kontroli, nie będzie wracać do przeszłości.