O czym piszą więźniowie? Autoresocjalizacja poprzez literaturę. Rozmowa z Joanną Opiat-Bojarską

Czytasz opowiadania, które zostaną przetłumaczone dla Grahama Mastertona na język angielski. Czy to ta najlepsza, czy najgorsza część bycia jurorem?

Moim zdaniem najlepsza. Do projektu przyłączyłam się w zeszłym roku i nie wiedziałam czego mogę się spodziewać. Czytanie tych opowiadań okazało się niesamowitym doznaniem. I to nie są tylko historie autobiograficzne. Wśród nich pojawiają się różne gatunki literackie od fantastyki po kryminał, między postaciami występują dialogi, a ich autorzy sprytnie puentują treść.

O czym piszą osadzeni? Próbują się wybielać, gdy sięgają po doświadczenia autobiograficzne?

Nawet jeśli biorący udział w konkursie decydują się na opowiadanie biograficzne, stosują różne środki literackie. Autorem jest mężczyzna, ale wypowiada się w imieniu kobiecej bohaterki. Pasjonująca jest dla mnie forma w jakiej osadzeni wyznają swoje winy, choć oczywiście nie brakuje takich, którzy piszą to, co społeczeństwo chce usłyszeć. Spora część jednak sięga po przykre wspomnienia, czy przemyślenia. Jedna z autorek na przykład w swoim opowiadaniu pisze, że nauczyła się, iż w więzieniu nie ma nic za darmo. Jeśli ktoś jest dla niej miły, to zapewne czegoś od niej chce.