Nowy wiadukt na Trasie Autobusowo - Tramwajowej na Nowy Dwór, codziennie setki ton piachu trafiają na budowę RP

fot. Paweł Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

Od czterech miesięcy trwa budowa najazdów nowego wiaduktu Trasy Autobusowo – Tramwajowej na Nowy Dwór, który przebiega nad torami kolejowymi przy ulicy Strzegomskiej. Codziennie kilkanaście ciężarówek dowozi piach. Jeden ładunek to waga od 26 do 28 ton materiału. Zawartość wywrotek trafia następnie pomiędzy mury oporowe oddalone od siebie na szerokości 10 metrów. W ten sposób krok po kroku powstają najazdy mierzące każdy po 350 metrów długości. W dalszej kolejności na usypanej nawierzchni powstaną chodniki i jezdnia. Prace będą trwały najprawdopodobniej do końca tego roku.