Nowy przebieg autostrady A4. Szefowie największych miast proszą Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Prezydenci największych miast Dolnego Śląska oraz marszałek województwa podpisali w środę, 27 stycznia, petycję wskazującą przyszły przebieg autostrady A4 i drogi ekspresowej S3. Dokument z proponowanym przez nich przebiegiem dróg trafi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która planuje i realizuje największe inwestycje drogowe w województwie; do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i do kancelarii premiera.

W swojej propozycji samorządowcy połączyli wcześniej prezentowane kombinacje przebiegu dróg oznaczone jako kombinacja IV i kombinacja IX. Szefowie samorządów chcą, by autostrada A4 miała dotychczasowy przebieg z wyjątkiem odcinka pomiędzy wsią Stary Śleszów i wsią Wichrowa. Pomiędzy tymi miejscowościami autostrada przebiegałaby z południowej strony w odniesieniu do dzisiejszego przebiegu. Przejazd nowo budowanym odcinkiem miałby być bez opłat.

SAmorządowcy proponują, aby najpierw wybudować nowy odcinek A4, a dopiero później modernizować dotychczasowe.

Wśród postulatów do GDDKiA znalazła się również rozbudowa A4 od węzła Krzyżowa do węzła Wichrów, budowa łącznika aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie na linii przebiegu ze Szczawna Zdrój i Sady Dolne, zaprojektowanie i realizacja łącznika od przyszłego węzła Świdnica na drodze S5, który w przebiegu obok Świdnicy połączy S5 z DW 382 (droga Świdnica - Dzierżoniów).