Nowy projekt Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. "Inwestor w każdej gminie"

W tej chwili w Polsce jest 14 stref ekonomicznych. Wałbrzyska Strefa, będąca ich liderem pod względem wartości nakładów inwestycyjnych, posiada ponad 250 inwestorów objętych wsparciem i ponad 65 tys. pracowników. Przeprowadziła również ponad 500 projektów inwestycyjnych.

- Kontynuujemy nasz cykl spotkań z lokalnymi samorządowcami. Po odwiedzinach w Wielkopolsce oraz na Opolszczyźnie zorganizowaliśmy konferencję w stolicy Dolnego Śląska. To kolejny krok w zachęceniu gmin do ożywienia współpracy z WSSE, szczególnie w zakresie dotarcia do potencjalnych, lokalnych inwestorów oraz przygotowania i promowania oferty inwestycyjnej regionu – podkreśla Artur Sennicki, Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Strefy.