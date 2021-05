Nowy plac zabaw powstanie na Tarnogaju [WIZUALIZACJE]

Coraz bliżej do budowy kolejnego etapu parku Tarnogajskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej za kilka dni powinien poznać wykonawcę prac, który do października będzie miał czas na zakończenie robót przy rozbudowie parku położonego na Tarnogaju pomiędzy al. Armii Krajowej, ul. Bogedaina, ul. Klimasa i torami kolejowymi.

Plac zabaw w parku Tarnogajskim będzie nazywał się “Leśne druhy - Tarnoduchy”, a motywem graficznym będzie postać duszka. Na całość będzie składało się kilka mniejszych placów zabaw na obszarze całego parku.

W poprzednim etapie na terenie parku powstały m.in. ścieżki i place piesze, przyłącze energetyczne, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne oraz nasadzono drzewa i krzewy i zadbano o pielęgnację istniejącej zieleni.

Także w planowanym kolejnym etapie będą sadzone drzewa i krzewy. Do parku będzie wchodziło się przez bramę w kształcie ducha. Główna ścieżka będzie wiodła do centralnego miejsca, a po jej obu stronach powstaną pomiędzy drzewami mniejsze place zabaw. W parku zostaną rozmieszczone niskie ścianki do zabawy dla najmłodszych, oraz różne urządzenia rekreacyjne do wspinania, zjeżdżalnie i huśtawki. Na końcu głównej ścieżki będą ławki z lampami. Tam oraz przy mniejszych placach zabaw zostaną zamontowane kosze na śmieci i mniejsze ławki.

Plac zabaw to realizacja projektu WBO 2019. Oficjalnie park został otwarty w 2018 r. po sprzątnięciu i urządzeniu terenu.