Nowy Lidl otwiera się na Swojczycach. Jakie promocje czekają na klientów? [GAZETKA]

Powierzchnia nowego sklepu Lidl przy ul. Swojczyckiej to około 1300 mkw. W sklepie będzie zatrudnionych 25 osób.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Na parkingu zaparkuje maksymalnie 95 aut. Lidl w swoich sklepach stosuje ekologiczne rozwiązania - ciepło jest z odzysku, a dachy pokryte są zielenią.

Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: wędliny Pikok, nabiał Pilos, produkty Strefy Wege. Będzie można w nim kupić również kosmetyki wegańskie marki Cien Food For Skin, odzież i produkty przemysłowe.

