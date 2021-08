Nowy komendant straży miejskiej zapowiada więcej patroli i porządek z parkowaniem

Rozpoczęcie Pana rządów w straży miejskiej to będzie ewolucja czy rewolucja?

- Ewolucja w zakresie dostosowania sposobu działania jednostki do potrzeb i oczekiwań w tym zakresie wyrażanych przez Wrocławian. Rewolucja, bo to już ostatni dzwonek na zakup i wdrożenie “Systemu Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” czyli kompleksowego oprogramowania pozwalającego w sposób nowoczesny na m.in. zarządzanie służbą, monitorowanie realizacji interwencji, obsługę petenta oraz realizację postępowań w sprawach o wykroczenia. Właśnie udało się uzyskać na to środki unijne - przy 15-procentowym wkładzie własnym - wartość całkowita projektu wynosi przeszło 700 tys. zł.

Na jaki obszar działania straży miejskiej położy pan największy nacisk?

- Zwiększymy intensywność działania patroli w zakresie podejmowania interwencji związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zwłaszcza tam gdzie dochodzi do szczególnie niebezpiecznych zachowań ze strony kierowców, jak np. nieprawidłowe parkowanie w pobliżu szkół. Potrzebne będzie także zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie czasu reakcji Straży Miejskiej Wrocławia na zgłaszane przez mieszkańców interwencje.

Kolejny element wymagający szczególnej uwagi, to ochrona środowiska. Będą to zatem kontrole spalania w instalacjach piecowych oraz zwrócenie uwagi na konieczność wymiany starych instalacji na ekologiczne. W tym zakresie należy wykorzystać jeszcze bardziej potencjał straży miejskiej.

Ważne będzie też wzmocnienie patroli będących na osiedlach, blisko mieszkańców, rozpoznawanie ich problemów, bliska współpraca z radami osiedli, aktywistami osiedlowymi i organizacjami pozarządowymi.