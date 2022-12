Nowoczesny dźwig MPK Wrocław. Jeździ po szynach, ratuje tramwaje i ludzi [ZDJĘCIA]

- To, co czyni go wyjątkowym, to między innymi fakt, że może jeździć po drodze i po torach. W związku z tym dotrze także do trudno dostępnych miejsc, w których może rozegrać się akcja ratunkowa, na przykład do pętli tramwajowej. Oczywiście mamy nadzieję, że dźwig będzie używany w tego typu sytuacjach jak najrzadziej. A jeżeli już do tego dojdzie, to będzie to akcja skuteczna, tak, abyśmy mogli ratować ludzkie zdrowie czy życie. Po to go kupiliśmy i temu będzie służył - tłumaczy Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.