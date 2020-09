Nowe zakażenia koronawirusem w firmie Tarczyński. Przebadano 300 osób

Sześciu pracowników wytwórni wędlin firmy tarczyński pod Trzebnicą jest zakażonych koronawirusem. To dane po przebadaniu trzystu osób m. in. w laboratorium utworzonym specjalnie do tych badań na terenie fabryki. - Zakażeni pracownicy są w izolacji domowej a sytuacja jest opanowana – informuje rzecznik firmy Jakub Głogowski.

Znany producent wędlin ma swój zakład w miejscowości Ujeździec Mały koło Trzebnicy. Na początku września ujawniono tam zakażenie wirusem u trzech osób. W firmie natychmiast wprowadzono dodatkowe środki ostrożności i zasady poruszania się po terenie zakładu. Skierowano też na badania wszystkich, którzy – choćby pośrednio – mogli mieć kontakt z zakażonymi. Przebadano 300 pracowników. To właśnie te badania wykazały zakażenie u trzech kolejnych osób. - Produkcja przebiega bez zakłóceń – zapewnia prezes firmy Jacek Tarczyński. Producent wędlin zapewnia, że powstające pod Trzebnicą wędliny są bezpieczne. Powołuje się na opinię Światowej Organizacji Zdrowia: "nie ma dowodów na to, że ludzie mogą zarazić się COVID-19 z pożywienia. Koronawirusy potrzebują żywego zwierzęcia lub żywiciela do rozmnażania się i przeżycia i nie mogą rozmnażać się na powierzchni opakowań żywności." Już wcześniej podobnie portalowi GazetaWroclawska.pl tłumaczył wirusolog z wrocławskiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. – Możliwość zakażenia przez wędliny jest praktycznie żadna. - Owszem, może ktoś zakażony dotknie takiego produktu czy kaszlnie na niego. Ale wirus szybko ginie. Po kilku godzinach, najdalej kilku dniach – wyjaśniał prof. Egbert Piasecki. - Poza tym, droga pokarmowa to nie jest podstawowy sposób zakażanie się tym wirusem. Z doświadczeń ostatnich miesięcy wiemy, że do zakażeń dochodzi przede wszystkim drogą oddechową. Tam gdzie są duże skupiska ludzi, podczas spotkań, rozmowy. Dlatego tak dużo przypadków było po weselach - tłumaczył Piasecki.